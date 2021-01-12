Житель Санкт-Петербурга лишился автомобиля и друга в один момент. Около трех часов дня в понедельник, 11 января 2021 года, в полицию Фрунзенского района поступил звонок от 32-летнего мужчины, руководителя отделения одного из финансовых учреждений. Он рассказал, что ночью его знакомый угнал у него машину и устроил на ней ДТП.- Со слов заявителя, в ночь на 11 января он ехал на своем \\"Киа Рио\\" вместе со своим 65-летним знакомым, припарковал машину у дома 51/2 по Дунайскому проспекту и вышел в магазин, оставив приятеля в салоне, а ключи в замке зажигания, - рассказали в главном управлении МВД по Петербургу и Ленобласти.65-летний мужчина, воспользовавшись отсутствием приятеля, пересел на водительское сидение и уехал. Спустя время он врезался в припаркованный на проезжей части у дома 30/5 по улице Ярослава Гашека \\"Ситроен\\", затем бросил машину и сбежал.Владелец авто сам нашел свою угнанную машину и обратился в полицию. Подозреваемый уже задержан. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.