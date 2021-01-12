МЧС объявило штормовое предупреждение в Ленинградской области. По сообщению спасателей, к полудню вторника, 12 января 2021 года, в западной части региона усилится ветер вероятно начнется сильная метель. В связи с этим сильно повышается опасность нахождения на акваториях и дорогах.- 12 января, начиная с 12-15 часов, в западных районах ожидается усиление юго-восточного, восточного ветра до 15-17 метров в секунду, - сообщили в МЧС Ленинградской области.Спасатели рекомендовали местным жителям заранее подготовиться к непогоде: закрыть окна, убрать вещи с открытых балконов, избегать деревьев, хождению по мостам, а также не парковать машины у рекламных щитов и плохо закрепленных конструкций.Напомним, что во вторник западная половина Ленинградской области окажется под влиянием передней части атлантического циклона, а на восток региона сохранит свое влияние гребень морозного арктического антициклона. В западной части области ожидается снег.