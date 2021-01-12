\\"Комсомолка\\" продолжает следить за ситуацией с коронавирусом в Санкт-Петербурге. По данным Смольного на вторник, 12 января 2021 года, за последние сутки еще почти 30 тысяч человек сдали тест на наличие инфекции. Результаты обследований будут известны спустя несколько дней.- За последние сутки в Петербурге обследовали на коронавирус 29983 человека. Под медицинским наблюдением находится 1820 человек. Из них 281 - контактные, 1539 - на самоизоляции, - рассказали в администрации Северной столицы.Также в качестве поддержки с начала октября более 102,6 тысяч человек получили гуманитарную помощь. Это пожилые, одинокие люди, а также малообеспеченные многодетные семьи. Волонтеры приносят им на дом продуктовые наборы.В акции \\"Подвези врача\\" участвуют уже 178 добровольцев. Они вместе с медиками они помогли получить своевременную медицинскую помощь пациентам по 6892 адресам.