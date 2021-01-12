В Санкт-Петербурге троих местных жителей отправили на скамью подсудимых за оборот наркотиков в крупном размере. Во вторник, 12 января 2021 года, полицейские рассказали о том, что завершено расследование в отношении мужчин, которые не только продавали вещества, но еще и устроили целую плантацию конопли в одном из домов города. Сбывали наркотики они через интернет в Северной столице, Ленобласти в Сочи.- Местные жители в возрасте 32, 33 и 42 лет, один из которых неоднократно судим, с сентября 2019 года по март 2020 года продавали наркотики через даркнет, - рассказали в главном управлении МВД по Петербургу и Ленобласти.В одной из квартир наркодилеров полицейские нашли порядка 23,5 килограммов гашиша, 240 граммов МДМА, более 2 килограммов амфетамина, 732 граммов мефедрона и других наркотиков.Также в квартире дома на проспекте Шаумяна была обнаружена плантация конопли. Марихуану дельцы выращивали в палатках. В ходе обысков изъято 105 кустов растения и более 1,3 килограмма марихуаны в сухом виде.Сейчас все подозреваемые находятся под стражей и ожидают суда. Им грозит по 20 лет тюрьмы.