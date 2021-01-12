Рано утром во вторник, 12 января 2021 года, автомобиль такси влетел в \\"лоб\\" троллейбуса на Васильевском острове Санкт-Петербурга. Авария произошла в 6 часов на пересечении 8-9-й линии и Большого проспекта. По неизвестной причине, водитель легковушки гнал по встречной полосе и затормозил прямо в общественный транспорт, который стоял на остановке.- Сегодня около 6 часов утра на пересечении 8-9-й линии Васильевского острова и Большого проспекта произошло столкновение автомобиля такси и троллейбуса. Общественный транспорт был без пассажиров, - уточнили в главном управлении МВД по Петербургу и Ленобласти.Как сообщают правоохранители, в результате аварии пострадал 36-летний водитель легкового автомобиля. На данный момент ему оказывают помощь.Сотрудники дорожной инспекции проводят проверку и устанавливают причину аварии.