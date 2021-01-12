Еще 68 жителей Санкт-Петербурга скончались от коронавирусной инфекции. Такие данные на утро 12 января приводит федеральный Оперативный штаб по мониторингу ситуации с распространением «ковида» в России.- По состоянию на 11:00 по стране подтвержден еще 531 летальный случай по причине заболевания коронавирусной инфекцией. 72 пациента за сутки скончались в Москве, 68 - в Санкт-Петербурге, - сообщает портал «Стопкоронавирус».Всего с начала пандемии в России умерли уже 62 804 человека. По городам больше всего летальных исходов зафиксировано в Москве - 12 097. Санкт-Петербург с 8488 смертями держит печальное второе место.При этом индекс смертности в пересчете на 100 тысяч жителей в городе на Неве куда выше столичного: 158,6 против 96,7.А вот суточная заболеваемость продолжает падать. На 12 января в Петербурге отмечен 2731 случай заражения коронавирусом. Однако это может быть эффект праздников, когда вдвое снизилось и число обследований.