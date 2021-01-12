С начала нового года в Санкт-Петербурге наблюдается спад заболевания коронавирусом. Вместе с тем, число обследований также снизилось. По данным оперативного штаба на утро вторника, 12 января 2021 года, в Северной столице впервые с 24 ноября выявлено менее 3 тысяч зараженных за сутки.- В Петербурге зафиксировано 2731 случай заболевания коронавирусом на 12 января. За все время пандемии общее число инфицированных составило 281 770 человек, - сообщили в оперативном штабе по COVID-19.С чем связано снижение, на данный момент не известно. Возможно, горожане стали лучше соблюдать правила безопасности. Более 13 тысяч уже поставили вакцину от инфекции. Что касается обследований, но в среднем тесты сдают по 25-30 тысяч человек, когда еще два месяца назад ежедневно обследование проходили по 40-50 тысяч человек.Общее число выздоровевших в Петербурге достигло уже более 169,5 тысяч. Жертвами инфекции стали 8488 человек.