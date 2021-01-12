В Санкт-Петербурге депутаты Законодательного собрания собираются рассмотреть законопроект о возвращении выстрезвителей. Закон, позволяющий возродить подобные заведения был принят Госдумой еще в декабре 2020 года. Как пояснили в городском парламенте во вторник, 12 января 2021 года, правительство должно получить полномочия на организацию и осуществление мероприятий по оказанию помощи пьяным и одурманенным наркотиками гражданам.- В штатном расписании наших больниц в принципе не предусмотрен персонал, способный обуздать потерявших контроль дебоширов. Да и не дело за бюджетные деньги приводить в чувство любителей горячительных напитков. Закон должен защищать не только пациентов, но и врачей, - отметил председатель ЗакСа Вячеслав Макаров.Также он добавил, что вытрезвители нужны в городе. Однако организация был должна быть без повторений ошибок прошлого. Вытрезвители призваны стать не дополнительным наказанием, а эффективной системой специализированной помощи людям.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВ Питере – платить: В городе обсуждают модель возрождения вытрезвителейПо замыслу Госдумы, новые вытрезвители будут работать по образу штрафстоянок (подробности)