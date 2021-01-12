Прокуратура Санкт-Петербурга начала проверку после ЧП в школе №640 Приморского района, где утром 12 января из окна выпал подросток. Парень выжил, но получил серьезные травмы. Теперь деятельность учебного заведения оценят сотрудники надзорного ведомства.- В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка действиям сотрудников образовательного учреждения, установлены обстоятельства и причины произошедшего. По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, - сообщает пресс-служба прокуратуры.Напомним, что по словам очевидцев, инцидент случился во время перемены между уроками. Подросток выпал из окна коридора четвертого этажа. В администрации Района «Комсомольской правде» сообщили, что пострадавшим оказался ученик 6 класса.Сейчас на месте происшествия работают правоохранительные органы.