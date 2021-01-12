Знаменитые оранжереи Таврического сада приведут в порядок через четыре года. Об этом говорится в документе о реконструкции, которое подписал Комитет по инвестициям Санкт-Петербурга и Фонд поддержки социальных инициатив «Газпрома».- Проектом предусмотрено преобразование заброшенных исторических территорий в новое культурно-досуговое пространство для жителей Петербурга и туристов, - сообщает пресс-служба комитета.По условиям концессионного соглашения, в течение 55 месяцев инвестор создаст социально-культурный объект с тремя оранжереями, выставочными и концертными помещениями. 60% площади будет отдано под оранжереи и места для досуга горожан.В результате работ будет преобразована территория на Кирочной и Потемкинской улицах, площадью свыше 12 тысяч кв. метров, объем инвестиций оценивается в 700 миллионов рублей.Для гостей оранжереи откроются не позднее 1 июля 2025 года.