Сразу три новых перехватывающих парковки появятся в Санкт-Петербурге в 2021 году. Одна из них, на 81 машино-место откроется на Торфяной улице, близ станции метро «Старая Деревня», где всегда остро стоит вопрос парковки транспорта.- В районе станции метро «Старая Деревня» появится перехватывающая автостоянка, площадью 3 942 квадратных метра, - пишут «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу Городского центра управления парковками.Еще одна стоянка должна появиться на Тепловозной улице у метро «Рыбацкое». Сюда поместятся 77 автомобилей.Третья парковка откроется возле железнодорожной станции «Царское село», на Удаловской улице в Пушкине. Ее вместимость составит 90 машин.Впрочем, пока точных сроков появления долгожданных стоянок нет, так как адресная программа на 2021 год еще окончательно не утверждена. Дело как всегда за деньгами.