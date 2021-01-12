Следственный комитет Санкт-Петербурга начал доследственную проверку после гибели женщины с ребенком в пожаре квартиры в Невском районе города. Трагедия произошла утром во вторник, 12 января 2021 года, в доме 8 по улице Чудновского.- Пожар произошел в 7:49 часов утра в 10-этажном жилом доме. Горела трехкомнатная квартира на четвертом этаже, - сообщили в пресс-службе МЧС по Северной столицы.Спасатели эвакуировали 40-летнюю женщину и ее 8-летнюю дочь из квартиры и передали их бригаде скорой помощи, которая немедленно направилась в больницу. Однако пострадавшие скончались в машине.- По предварительным данным пожар возник из-за неосторожного обращения с огнем, а причиной смерти погибших является отравление угарным газом, - рассказали в комитете.На данный момент специалисты проводят проверку после чего примут процессуальное решение.