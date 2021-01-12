Следователи из Московского района Санкт-Петербурга разбираются в истории с пропажей крупной суммы наличной валюты, которую хранила в своей квартире обычная пенсионерка. Однако речь в деле идет не о банальных евро или долларах, а об экзотитических норвежских кронах. Причем спрятаны они были не абы где, а в газовой плите, которую женщина решила поменять.- 11 января в 15:00 в 33 отделение полиции поступило заявление от женщины 1940 года рождения о том, что 21 декабря 2020 в период с 17:00 до 17:15 неизвестный мастер, при проведении работ по демонтажу и выбросу газовой плиты, совершил кражу 130 000 норвежских крон, которые хранились в ящике под духовым шкафом, - сообщает источник «КП-Петербург» в правоохранительных органах.Вместе с кронами, по словам пенсионерки, исчезли и 35 евро, лежавшие там же. Общий ущерб хозяйка оценила в 1 миллион 126 тысяч 999 рублей.Домой к пожилой женщине съездили оперативники и даже сфотографировали место предполагаемого преступления. Сейчас следователи пытаются установить личность неизвестного газовщика, вопрос о возбуждении уголовного дела решается.