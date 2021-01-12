Очередная коммунальная авария произошла на севера Санкт-Петербурга. Днем во вторник, 12 января 2021 года, жители Калининского района пожаловались в социальной сети на странную воду бурого цвета, вытекающую из-под земли во дворе дома 11/3 по улице Академика Байкова. Жидкость залила всю проезжую часть, превратив дороги в \\"кровавые реки\\". Очевидцы оперативно сообщили о случившемся в 112.- В 12:30 на горячую линию \\"Водоканала\\" поступила заявка на вытекание по адресу ул. Академика Байкова дом 11, корпус 3. В 13:10 бригада прибыла на место, - сообщили в компании.В данный момент специалисты проводят обследование сети, после чего приступят к локализации вытекания.Некоторые местные жители предположили, что бурый цвет предают воде фекалии. Другие считают, что вода поменяла цвет из-за ржавых труб. Время окончания работ пока неизвестно.