Полиция и волонтеры Санкт-Петербурга ищут молодую жительницу города, которая ушла из родительского дома пять дней назад и бесследно исчезла. Особые опасения матери пропавшей вызывает то, что дочка находится на девятом месяце беременности.- 11 января в полицию поступило заявление от женщины 1979 года рождения с просьбой оказать содействие в розыске ее 23-летней дочери Натальи, которая 7 января ушла из дома на пару часов, но не вернулась, - сообщает источник в правоохранительных органах.Правда, мать оговорилась, что уходу дочери из дома предшествовал бытовой скандал, а сама девушка, ведущая «асоциальный образ жизни», неоднократно уходила. Однако потом всегда возвращалась.Теперь же пятидневное отсутствие обеспокоило женщину, в особенности учитывая состояние пропавшей, которая вот-вот должна родить.Из примет девушки: рост - 152 см, худое телосложение. Волосы рыжие, в прическе формы каре. На подбородке шрам. Была одета в черную куртку с капюшоном, черные лосины и синие кроссовки.