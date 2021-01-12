Разговоры о том, что вскоре справки или паспорта о вакцинации могут стать своеобразным пропуском, идут не первый день. Свою лепту в тему решили внести петербургские рестораторы, которые предложили обслуживать посетителей, сделавших прививку от коронавируса без ограничений.- Рестораторы надеются на снятие ограничений по времени работы. Есть здравый смысл в возможности обслуживать привитых от коронавируса после 23:00, - пишет «Мойка 78» со ссылкой на одного из представителей бизнес-сообщества.По словам коммерсанта, пока что риску заболеть подвергаются как раз посетители заведений общепита. Если у них будет подтвержденная вакцинация, то ограничительные меры, по идее, становятся не нужны.Также рестораторы хотели бы привиты и свой персонал. Пока что сотрудники кафе и ресторанов не входят в список профессий, которым делают прививку в первую очередь.- Мы поддерживаем любую инициативу, направленную на снятие ограничений, - подчеркнул ресторатор.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Изменение ограничений по коронавирусу в Санкт-Петербурге с 4 января 2021: рестораны смогут работать до 23:00, а театры принимать зрителей, но с РождестваГубернатор подписал изменение ограничений по коронавирусу в Санкт-Петербурге с 4 января 2021: действие карантинных мер продлено до 31 января (подробности)