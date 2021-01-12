Серьезный пожар произошел вечером вторника в Петроградском районе Санкт-Петербурга. Около 16:22 на улице Академика Павлова вспыхнуло административное здание. На место сразу же прибыли спасатели.- Здание 4-этажное, размером 60х80 метров. На момент прибытия первого подразделения в 16:26 наблюдался выход дыма из здания. В 16:34 подтвержден повышенный ранг пожара №2. Производится разведка. Принадлежность объекта и площадь горения уточняются, - сообщала пресс-служба Главного управления МЧС России по Санкт-Петербургу.Чуть позднее появилась уточненная информация. В трехэтажном здании по адресу: улица Академика Павлова 14, корпус 2 загорелось помещение на первом этаже. Площадь возгорания составляет около 50 кв. метров.Сейчас на месте ЧП работают 70 человек личного состава, задействованы 15 единиц техники.Сведений о пострадавших не поступало.