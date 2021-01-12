Главное управление МЧС по Ленинградской области предупреждает о сильных морозах, которые ожидаются в регионе в ближайшие дни. По сведениям синоптиков, среднесуточная температура может оказаться ниже нормативной на 10-14 градусов.- 13 января ожидается облачная, с прояснениями погода. В большинстве районов небольшой, и умеренный снег, слабая метель, поземок. Ветер юго-восточный, восточный ночью 8-13 м/с, днем 6-11 м/с. Температура воздуха в течение суток на западе -11...-16 градусов, на юго-западе до -6; на востоке -17...-22, местами -25...-28 градусов. На дорогах гололедица. Атмосферное давление будет слабо повышаться, - предостерегают областные спасатели.По данным метеорологов, средняя температура в регионе опустится ниже -19 градусов, что непривычно для последних лет, когда даже Новый год кое-где встречали без снега.В таких условиях, учитывая метель и гололед, повышается опасность дорожных происшествий. Водителям стоит учитывать все факторы и быть крайне осторожными.Также из-за холодов спасатели предупреждают о возможных коммунальных авариях и ЧП с обогревательными приборами.