Транспортные полицейские нашли и задержали 38-летнего грузчика международного сортировочного центра при аэропорте Пулково, который вскрыл ценную посылку и украл из нее коллекционные монеты.- В дежурную часть транспортной полиции обратился директор службы безопасности отделения связи. Мужчина сообщил, что уборщица сортировочного центра обнаружила вскрытое почтовое отправление в мусоре, - сообщает пресс-служба Управления на транспорте МВД России по Северо-Западному федеральному округу.Проверка показала, что посылка шла из одной из зарубежных стран в Москву. В ней находились девятнадцать коллекционных рождественских монет общей стоимостью около 46 тысяч рублей. На них-то и позарился грузчик.Злоумышленника задержали. На допросе он во всем сознался и раскаялся. Тем не менее, в отношении мужчины завели дело по статье «Кража». Ему грозит до пяти лет лишения свободы.