Губернатор Александр Беглов поздравил работников петербургских СМИ с наступающим Днем российской печати. Профессиональный праздник, который отмечают все журналисты страны, установлен 13 января.- Поздравляю представителей журналистского сообщества, сотрудников издательств и полиграфических предприятий с Днем российской печати! Этот профессиональный праздник очень значим для Санкт-Петербурга. Наш город вписал яркие страницы в историю мировой печати и журналистики. Многие великие произведения литературы впервые вышли в свет в петербургских издательствах, - говорится в тексте поздравления, которое приводит пресс-служба Смольного.Глава города поздравил также и сотрудников вузов, где готовят будущих акул пера и полиграфистов. Губернатор отметил работу СМИ во время пандемии и поблагодарил журналистов «за ответственность и гражданскую позицию».Напомним, что День российской печати был учрежден постановлением Президиума Верховного совета Российской Федерации от 28 декабря 1991 года.