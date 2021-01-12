Сотрудники Следственного комитета России по Колпинскому району Санкт-Петербурга проверяют заявление 36-летней жительницы поселка Понтонный, которая обвинила своего 29-летнего супруга в развращении ее 13-летней дочки.- 11 января в 00:05 в 39 отделение полиции поступило заявление от женщины о том, что в период с 2018 года по 10 января 2021 года в квартире дома по Заводской улице ее муж совершал развратные действия в отношении ее дочери, - сообщает источник в правоохранительных органах.Почему все эти годы женщина молчала о происходящем, неизвестно. Однако на учете в органах опеки семья не состояла и числилась благополучной. Точнее, не была неблагополучной.В тот же день подозреваемый был задержан за мелкое хулиганство и доставлен в отделение полиции. Сейчас историю с сексуальным насилием проверяют следователи. Вопрос о возбуждении уголовного дела будет решен по результатам проверки.