Центр компетенций по формированию комфортной городской среды открыли в Санкт-Петербурге. Простыми словами, в этой организации любой желающий может заручиться поддержкой экспертов и разработать проекты благоустройства разнообразных общественных пространств, а также скверов и дворов в городе. Помимо этого Центр станет площадкой для обсуждения плана сооружений как с архитекторами и дизайнерами, так и с представителями муниципальной власти.- В Центре создали исследовательскую и производственную лаборатории, выставочную площадку, организовали онлайн-платформу для взаимодействия с экспертным сообществом. Жители города смогут получить консультации специалистов, обсудить идеи и предложения, а также пройти обучение по новым технологиям, экологии, садово-парковому искусству и дизайну городской среды, - добавляют в пресс-службе Смольного.Главной целью организаторы называют создание стратегии по формированию комфортной среды в Санкт-Петербурге до 2030 года.