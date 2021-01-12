Знаменитые Анненские укрепления в Выборге, о сохранности которых давно беспокоились градозащитники, наконец-то ждет реставрация. Впрочем, работы затронут не все вековые стены а лишь те части укреплений, которые находятся на балансе правительства ленинградской области.- На сегодняшний день в собственности Ленинградской области находятся 3 объекта, входящие в комплекс Анненских укреплений Пороховой погреб, Инженерный дом и Кордегардия, - отмечает пресс-служба регионального правительства.Первым объектом реставрации, на проектирование которого уже объявлен конкурс, станет как раз Кордегардия – караульное здание Анненских укреплений. Работы начнутся в 2022 году, а по из завершении в здании разместится музей истории крепости Корона Святой Анны, который станет подразделением Выборгского музея-заповедника.Конкурс на восстановление Порохового погреба и Инженерного дома объявят в течение 2021 года. А в целом власти планируют провести масштабную инвентаризацию всех объектов, входящих в состав Анненских укреплений, совместно с муниципалитетом и Росимуществом, которое и владеет большей частью памятника.