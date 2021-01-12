Межведомственный координационный совет по борьбе с COVID-19 в Санкт-Петербурге сообщил о резком росте числа горожан, заболевших инфекцией и обратившихся к врачу за помощью, - сразу на 64% по сравнению с прошлой неделей. В Смольном связывают это с окончанием новогодних праздников. Ранее Комздрав уже предполагал, что некоторые зараженные петербуржцы могут пренебречь госпитализацией в стационары, чтобы провести выходные дома, а не в койке.- Также растет число выполненных тестов на коронавирус – их сделано на 84,5% больше по сравнению с прошлым вторником, 5 января 2021 года. Пока эти данные не отразились на числе госпитализаций и количестве активно больных – они демонстрируют умеренное снижение в сравнении с прошлой неделей, - гласит выдержка из ежедневного отчета Координационного совета.Добавим, что власти и эксперты эффективно оценивают ограничения по коронавирусу в период новогодних праздников, позволившие стабилизировать эпидситуацию.