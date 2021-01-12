Спасателям МЧС все-таки удалось оперативно ликвидировать сильный пожар, вспыхнувший в трехэтажном административном здании на улице Академика Павлова на Петроградской стороне. Напомним, сообщение о происшествии поступило экстренным службам в 16:22. Через 12 минут сотрудники МЧС, прибывшие на место, повысили ранг пожара до номера 2, потребовалась дополнительная помощь.- Пожар произошел по адресу Академика Павлова, дом 14, корпус 2. В 17:28 огонь локализовали, удалось ликвидировать открытое горение и понизить ранг пожара. В 18:43 пожар успешно потушили. К ликвидации привлекли 15 единиц техники и 70 человек из личного состава, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу.Добавим, что сведения о пострадавших в пожаре к спасателям не поступали. Известно, что в помещении на первом этаже выгорела обстановка площадью 30 квадратных метров.