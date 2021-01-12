Сотрудники центра помощи диким животным «Сирин» пытаются спасти молодую рысь, которую в новогодние праздники к ним привезли из деревни Агалатово в Ленобласти. Дикая кошка, сбежавшая от своих хозяев, несколько дней гуляла сама по себе и наводила ужас на жителей. Изловить зверя смогли лишь спасатели отряда «Кошкиспас», выстрелив в него дротиком со снотворным.Однако с поимкой рыси проблемы только начались. Ветеринары взяли у нее анализы и пришли к страшному выводу: животное болеет чумкой. О здоровье котика центр «Сирин» сообщает в соцсетях.- Сейчас боремся за его жизнь, «Лейкостим» кололи дважды с очень хорошим результатом, сейчас лейкоциты уже 16,5, но кот все еще не ест, и слизистая кишечника сильно повреждена, - говорится в посте.«Сирин» призывает всех неравнодушных помочь и сделать пожертвование , обратившись в группу организации.