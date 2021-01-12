В Межведомственном координационном совете по борьбе с распространениям коронавируса в Санкт-Петербурге доложили о ходе вакцинации в городе. От инфекции привились уже 15 352 человека, по данным на 12 января 2021 года. При этом за минувшие сутки вакцину сделали 1675 петербуржцев.- Из общего числа вакцинированных только 630 человек закончили курс вакцинации, состоящий из инъекций 2-х компонентов, - добавляют в отчете Координационного совета.Напомним, в Комздраве признали, что сейчас почти невозможно записаться на вакцинацию от коронавируса в Санкт-Петербурге (адреса и номера медпунктов «Комсомолка» публиковала отдельно – Прим. ред.). Оказалось, что дозы прививки попросту практически закончились. По словам властей, в ближайшую неделю в регион привезут еще 20 тысяч доз вакцины, так что запись в поликлиники вскоре возобновится.