Хитрый курьер крупного магазина попытался украсть товары на сумму 30 тысяч рублей в Санкт-Петербурге, попытавшись вывезти их в трех тележках на улицу. Все произошло в супермаркете на Пискаревском проспекте. Другие сотрудники магазина поинтересовались у коллеги, зачем он набрал столько «добра». Тот ссылался на то, что занимается оформлением заказа. Идея оказалась неправдоподобной, поэтому было решено нажать на кнопку тревожной сигнализации.- На объект прибыли росгвардейцы, которые незамедлительно задержали нарушителя. Он действительно работал курьером, но историю про заказ выдумал под предлогом кражи. Мужчину передали сотрудникам местного отдела полиции, - сообщили в пресс-службе УВО войск нацгвардии РФ по Санкт-Петербургу и Ленобласти.Другого воришку росгвардейцы задержали в гипермаркете на Бухарестской улице, он набрал бритвенных станков и бытовой химии на 12 тысяч рублей и хотел прошмыгнуть мимо кассира, но не вышло.