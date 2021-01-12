Площадку Особой экономической зоны (ОЭЗ) Санкт-Петербурга под названием «Новоорловская» собираются расширить примерно за 924 млн рублей. Информация об этом содержится в соответствующем конкурсе, опубликованном на сайте госзакупок. Площадка располагается в Приморском районе города на 182 гектарах.- Начальная (максимальная) цена – 924 283,68 тыс. рублей. Необходимо выполнить работы по строительству объекта: «Инженерная, таможенная, дорожная инфраструктура особой экономической зоны по адресу: Санкт-Петербург, участок территории особой экономической зоны «Новоорловская», - гласит выдержка из извещения о закупке.Итоги подведут 5 февраля 2021 года. Заявки на конкурс ждут до 27 января.Добавим, что городская ОЭЗ является инновационной площадкой, где реализуют крупные бизнес-проекты по разработке и производству высокотехнологичной продукции.