В архив Российской академии наук (РАН) в Санкт-Петербурге сообщили о находке воскового оттиска печати XII века, пропавшего прямо перед Новым годом. Ранее «Комсомолка» сообщала, что злоумышленники наведались в здание на Биржевой линии, когда многие сотрудники уже не работали. Документ более чем ценный – это грамота архиепископа Зальцбургского Эберхарда I на основание госпиталя, которую бережно хранили в пластиковой коробке. К счастью, все разрешилось благополучно.- Печать нашли. Все в порядке. Больше я никаких подробностей не знаю, - коротко рассказала ТАСС директор СПбФ АРАН Ирина Тункина.В Академии «КП-Петербург» также не сообщили детали находки ценности. Добавим, что уже в новогодние праздники в Институте истории материальной культуры РАН на Дворцовой площади тоже спохватились о пропаже сразу 26 археологических изысканий, хранившихся в металлическом ящике.