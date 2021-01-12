Природоохранная прокуратура через суд требует убрать незаконную свалку на Пискаревском проспекте в Санкт-Петербурге. Напомним, несанкционированный полигон отходов площадью в 2,5 гектара давным-давно мучает местных жителей. Работу свалки остановили совсем недавно, шестерых водителей самосвалов оперативно оштрафовали за вывоз разбитого кирпича и бетона.- Отходы относятся к различным классам опасности. Технику с места свалки изъяли правоохранительные органы. По факту порчи земель правоохранительными органами возбуждено уголовное дело. Ход и результаты расследования уголовного дела поставлены на контроль, - рассказали в пресс-службе природоохранной прокуратуры Санкт-Петербурга.Добавим, что отвечать за свалку придется горе-арендатору захламленных земельных участков, в том числе платить за ликвидацию.