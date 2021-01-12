Пушистая лисичка заглянула в гости на дачный участок к жителям Всеволожского района в Ленинградской области. Визит красавицы пришелся на вечер 11 января. Животное без стеснения подошло почти вплотную к окну дома и даже присело, словно позируя для фотографий. Особенно лисице порадовались дети женщины, которая сняла гостью на видео.- В дачное некоммерческое партнерство «АБИШ» пришла прямо под окна лиса! На улице мороз! Бедненькая уже приходит к людям – может чего вкусненькое дадут покушать, - написала автор видеозаписи, опубликованной в сообществе «Грибы и Грибники СПб» во «Вконтакте».В комментариях умилились красоте лисицы, но заметили, что она по какой-то причине прихрамывает и, возможно, ей требуется помощь. К слову, получить любую консультацию по поводу дикого животного, попавшего в беду, теперь можно по телефону 8-800-201-49-99 от центра «Велес».