В Санкт-Петербурге умер легендарный детский хирург Али Гиреевич Баиров. Он продолжал династию родоначальников детской хирургии, анестезиологии и реанимации в Санкт-Петербурге и в России. Его не стало на 76-м году жизни. Информацию о трагедии подтвердили «Комсомолке» в пресс-службе комитета по здравоохранению.- Али Гиреевич скончался от коронавируса, - коротко сообщили в Комздраве.Последние дни выдающийся хирург тяжело болел. Во время пандемии Али Гиреевич продолжал усердно работать в Детской городской больнице №2 Святой Марии Магдалины. На здании медучреждения есть мемориальная табличка, посвященная его отцу, основоположнику детской хирургии в Ленинграде. К Али Баирову везли больных ребят со всей России с надеждой на излечение. Его похороны пройдут 13 января.«Комсомолка» выражает искренние соболезнования родным и коллегам выдающегося врача.