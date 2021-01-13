ВАЗ-2110 влетел под манипулятор на проспекте Просвещения. О жесткой аварии рассказали очевидцы в сообществе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» во «Вконтакте». Судя по фотографиям с места происшествия, «десятка» наполовину оказалась под грузоподъемной машиной. Передние места водителя и пассажира напрочь смяло и искорежило. Как рассказывают свидетели ДТП, внутри находились три человека.- Человек, сидевший сзади, разбил нос. Водитель и пассажир спереди без сознания. Службы на месте, достают людей, срезая крышу автомобиля, - пишет автор фотографий и видео.Также на место оперативно приехали медики скорой помощи и инспекторы ГИБДД, которые разбираются в причинах аварии. От ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти пока не поступало подробностей о происшествии, так что о состоянии здоровья пострадавших можно только гадать.