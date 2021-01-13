Житель Ленобласти сообщил в полицию с просьбой отыскать его пропавшего сына-бизнесмена, от которого нет вестей уже пару дней. По словам пенсионера, 39-летний отпрыск поехал отдыхать с друзьями в Москву на новогодние каникулы, однако с 9 января перестал отвечать на звонки. Мужчина переживает, вдруг его сын не загулял, а попал в какую-нибудь беду, поэтому и пошел в полицию от отчаяния.- Как рассказывает отец, сын должен был вернуться в Северную столицу еще 8 января, но он пропал. С 9 января его телефон отключен. Пенсионер уже проверил съемную квартиру сына, но там никто не появлялся. Приметы пропавшего: на вид 39-40 лет, нормального спортивного телосложения, рост 185 сантиметров, лицо овальное, карие глаза, носит усы и короткую бородку, имеет темные короткие и прямые волосы, - рассказал «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах.Отец заверяет, что раньше сын никогда не пропадал и не конфликтовал с родными. По сведениям «Комсомолки», пропавший мужчина является индивидуальным предпринимателем, а также гендиректором двух стройкомпаний в Санкт-Петербурге.