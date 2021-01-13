Ученые СПбГУ создали 3D-модели столетних слепков черепов ящеров, а также отреставрировали их гипсовые копии. Их представили на выставке к 160-летию знаменитого палеонтолога Владимира Амалицкого. Именно он обнаружил окаменелости в конце 19 века на обрыве реки Малая Северная Двина. Слепки имеют высокое историко-научное значение, поэтому их решили восстановить с помощью современных технологий.- Ящера принадлежат к пермскому периоду. Это скутозавр, иностранцевия и двинозавр. Удалось восстановить утраченные части носовых костей иностранцевии и квадратно-скуловых костей «защитного воротника» скутозавра. Также были подкрашены участки черепов с отколотой краской, при этом авторский слой краски поверхности не трогали, - рассказывают в пресс-службе СПбГУ.Добавим, что реставрация стала дипломной работой магистрантки Екатерины Агеевой.