В Санкт-Петербурге разыскивают совсем лысую собаку, которая потерялась на улице. В среду, 13 января 2021 года, в социальной сети появился крик о помощи от хозяев маленького пса. Они рассказали, что недавно взяли животное из приюта, поэтому своего дома и как туда вернуться оно еще не знает.- Сбежал 12 января около 20 часов , выскочил из квартиры, и потом из подъезда, в районе Планерная-Долгоозерная. Пес недавно из приюта, дома еще не знает. Помогите найти,- взмолились хозяева.Также они опубликовали фотографию собаки. На снимке оказался совсем голый маленький пес. Пользователи сети очень удивились, увидев его.- Кто ты такой? - спросил один.- Похоже, поросенок, - ответила ему девушка.- Больше похоже на чупакабру, - заметили некоторые комментаторы.Несмотря на шутки, петербуржцы также дали советы, как лучше искать пса и куда еще обратиться за помощью.