В среду, 13 января 2021 года, погода в Санкт-Петербурга снова разделится на два фронта - в одной части города, западной, будет тепло, во второй - на востоке - морозно, но при этом выглянет солнце. Причина тому, что в городе до сих пор противоборствуют два циклона.- В атмосфере над Северной столицей продолжится противоборство относительно теплого и снежного циклона с запада и морозного, преимущественно сухого, антициклона с востока. В такой ситуации ожидается преимущественно облачная погода, на востоке с прояснениями, на западе пройдет небольшой снег, - рассказал ведущий специалист центра \\"Фобос\\" Михаил Леус.В среднем по городу температура воздуха будет в районе минус 12-14 градусов, в Ленинградской области до минус 9-14 градусов, на востоке региона до 15-20 градусов мороза. Ветер ожидается восточный 4-9 метров в секунду.