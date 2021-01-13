В Санкт-Петербурге полиция Невского района проводит проверку заявления о похищении человека. В шестом часу вечера во вторник, 12 января 2021 года, в отделение МВД обратился 29-летний мужчина, гражданин одного из сопредельных государств. Он рассказал, что тремя днями ранее его силой удерживали и требовали деньги.- Как рассказал мужчина, у дома 4 по улице Белышева двое малознакомых, угрожая ножом, посадили его в автомобиль марки \\"Форд Фокус\\", где избили и стали требовать деньги за якобы разбитую в ДПТ машину, которой он пользовался в ноябре 2019 года, - сообщили в главном управлении МВД по Петербургу и Ленобласти.На протяжении всей ночи мужчину не выпускали из машины, катаясь по городу. К утру вымогатели остановились у магазина на Ленской улице, отвели жертву к банкомату и потребовали снять с карты все деньги - 40 тысяч рублей. Отняв сбережения, мужчину отпустили, заявив, что он должен им еще 100 тысяч.На данный момент полиция проводит проверку и принимает меры к задержанию подозреваемых. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.