В Санкт-Петербурге сотрудники полиции оперативно нашли угнанный автомобиль, а также человека, похитившего машину. В ночь на 9 января 2021 года в отделение МВД Кировского района обратился 55-летний мужчина, который рассказал, что у него украли автомобиль марки \\"Мазда 3\\", который был припаркован у дома 76 по проспекту Маршала Жукова.- Машина была обнаружена в тот же день нарядом ГИБДД в ходе патрулирования. Автомобиль с поврежденной подвеской находился неподалеку от места угона - у дома 60 на проспекте Маршала Жукова, - рассказали в главном управлении МВД по Петербургу и Ленобласти.По факту угона было возбуждено уголовное дело. В первом часу дня 12 января полицейские нашли подозреваемого. Его задержали у дома 76, корпус 1, все на том же проспекте. Угонщиком оказался 27-летний мужчина. На данный момент он находится под подпиской о невыезде.