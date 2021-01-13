22-летнему жителю города Сертолово из Ленинградской области грозит четыре года тюрьмы из-за беременной малолетней подружки. В понедельник, 11 января 2021 года, в полицию Всеволожского района поступило сообщение из местной поликлиники о том, что 29 декабря к ним пришла 16-летняя девочка. Оказалось, что она на 12-й неделе беременности.- Полицейские опросили мать школьницы, которая рассказала, что ее дочь еще с 15-ти лет встречается с 22-летним парнем, с которым в течение всего прошлого года вступала в половую связь, - сообщил \\"КП-Петербург\\" источник в правоохранительных органах.Молодого соблазнителя малолетней задержали по месту жительства и возбудили уголовное дело за сексуальные отношения с девочкой.Известно, что у парня есть уголовное прошлое. В 2016 году он привлекался к отвественности за мошенничество, а в 2017 году был осужден на полгода условно за распространение наркотиков.