Следственное управление Следкома России по Выборгскому району Ленинградской области займется проверкой обстоятельств гибели мужчины на пожаре. ЧП произошло вечером 12 января на Дальней улице в одном из старых деревянных домов.- Следственным отделом по городу Выборг проводится доследственная проверка по факту пожара на улице Дальней. Продолжается проведение первоначальных проверочных мероприятий, устанавливается причина возгорания и очаг пожара, - сообщает пресс-служба СК России.По предварительным данным, частный деревянный дом вспыхнул около восьми часов вечера. В этот момент в здании находились несколько человек, в том числе женщина с маленькими детьми и мужчина. Мать с малышами удалось спасти из огня, а мужчина выбраться не успел и погиб.Сейчас обстоятельства трагедии выясняют следователи, помощь семье оказывают сотрудники местной администрации.