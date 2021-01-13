Только в Санкт-Петербурге снизилась заражаемость коронавирусом - впервые за полтора месяца суточное число заболевших оказалось меньше 3 тысяч человек - как вновь произошел скачек. По данным оперативного штаба по COVID-19 на среду, 13 января 2021 года, в Северной столице зарегистрировано 3003 новых случаев инфицирования. Накануне их было 2731.- С начала пандемии в Санкт-Петербурге коронавирус был выявлен у 284 773 местных жителей. Жертвами инфекции в общей сложности стали 8 566 человек, за последние сутки подтверждено 78 новых смертей, - рассказали в оперштабе.Однако есть и позитивные новости. В среду число выздоровевших сильно превысило число заболевших. За сутки были выписаны 3 425 пациентов. В общей сложности инфекцию победили 172 972 человек.Накануне профессор вирусологии Александр Чепурнов рассказал \\"Комсомолке\\" о том, что чем холоднее на улице, тем вирус \\"крепче\\". Также он объяснил, повлияют ли пришедшие в Петербург морозы на заболеваемость.