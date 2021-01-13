Новый год для пассажиров петербургского метрополитена начался не только с всегда неприятного повышения цен. Вторую «свинью» горожанам подложило неработающая система скидок при оплате проезда виртуальной картой «МИР». Платеж не считывался, поэтому отдавать за вход приходилось не 33 рубля, а 39. Мелочь, но неприятно.- Попытка оплаты с приложения Mir Pay пока оказалась неудачной. Вошел на «Политехнической», приложив смартфон к валидатору банковских карт, турникет меня пропустил, но деньги не были сняты со счета, хотя они есть, а 33 рубля записались как долг. В итоге на «Спортивной» турникет меня не пропустил из-за этого долга. Пришлось платить картой, - написал в соцсетях петербургский журналист Михаил Телехов.После всех консультаций со службой поддержки, мужчине посоветовали обратиться в процессинговую компанию, через которую идут платежи.Впрочем, о проблеме уже знают и в Смольном. В Центре информационного сопровождения при Комитете по экономической политике и стратегическому планированию Санкт-Петербурга «Мойке 78» рассказали, что сбои есть, но они на стороне банков, выпустивших карту. Все проблемы обещали устранить в ближайшее время.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Смольный ввел несколько видов единых проездных билетовВместе с окончательными ценами на проезд в общественном транспорте Санкт-Петербурга с 1 января 2021 также названа стоимость и месячных проездных (подробности)