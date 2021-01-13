В среду, 13 января 2021 года, в Санкт-Петербург поступила очередная партия вакцины \\"Гам-КОВИД-Вак\\", так же известной как \\"Спутник V\\". На этот раз в город привезли 20 тысяч ампул препарата от коронавируса. В ближайшее время их направят в пункты вакцинации.- С начала прививочной кампании в городе привиты 15 352 человека, из них полностью закончили цикл вакцинации 630 человек, - рассказал вице-губернатор Петербурга Олег Эргашев.Кроме медиков, социальных работников, учителей, сотрудников силовых структур в городе проходит вакцинация представителей средств массовой информации и петербуржцев старше 60 лет, имеющих хронические заболевания. По мере поступления вакцины перечень категорий лиц, подлежащих вакцинации, будет расширяться.Также известно, что в течение января в Петербург привезут еще 68 тысяч доз вакцины. Сейчас в городе работают 70 прививочных пунктов. Вскоре их количество увеличится до 100.