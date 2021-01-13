Еще 78 жителей Санкт-Петербурга стали жертвами коронавирусной инфекции. Такие данные на утро 13 января приводит городской Оперативный штаб. Вместе с выросшим числом суточных летальных исходов (накануне было 68), увеличилось и общее количество смертей от «ковида», превысившее показатель в 8,5 тысяч.- С начала пандемии от коронавируса в Санкт-Петербурге скончались 8566 человек, - сообщает портал «Стопкоронавирус».Это второй после Москвы (12 173 случая) показатель смертности по стране. Однако в пересчете на 100 тысяч жителей, город на Неве далеко опережает столицу. Коэффициент в Петербурге составляет 160,1 против 97,3 московского.Эксперты объясняют такую разницу иными методами подсчета и большим процентом пожилого населения в городе не Неве.Отметим также, что после падения в новогодние праздники в Петербурге вновь начала расти суточная заболеваемость. На утро 13 января зафиксировано еще 3003 случая «ковид-19».