Петербургские полицейские по «горячим следам» раскрыли разбойное нападение на повара сети ресторанов, который вечером 11 января пострадал от рук неизвестного. Все произошло у дома 2 по улице Перевозной улице, когда 36-летний мужчина возвращался домой с работы. На него подло и трусливо напали со спины.- 12 января в полицию обратилась жена пострадавшего, которая сообщила, что вечером ее сильно избитого мужа привел домой случайный прохожий. Женщина вызвала скорую помощь и врачи сразу госпитализировали мужчину со множественными травмами, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.Что касается потерь после встречи с грабителем, то мужчина лишился 40 тысяч рублей, мобильного телефона и обручального кольца.И уже в тот же день, после обращения, полицейские смогли задержать подозреваемого. Им оказался мигрант, находившийся в Петербурге без регистрации и неоднократно судимый ранее. Все похищенное у него было изъято. По статье «Разбой» ему грозит до восьми лет лишения свободы.