Подозреваемого в крупном вымогательстве, а также, по мнению правоохранительных органов, вероятного «лидера уголовно-преступной среды» Александра Анохина задержали в Санкт-Петербурге. Совместную операцию провели сотрудники региональных управлений ФСБ и МВД по городу и Ленобласти.- В результате реализации комплекса оперативно-розыскных мероприятий была пресечена деятельность организованной преступной группы, причастной к совершению разбойных нападений и вымогательств, - сообщает пресс-служба Управления ФСБ России по Петербургу и Ленинградской области.Самого Анохина следователи подозревают в крупном вымогательстве, что грозит лишением свободы на срок от семи до пятнадцати лет.Дома у задержанного изъяты документы, которые могут иметь отношение к делу. Сейчас мужчине избирается мера пресечения. Обвинение подозреваемому пока не предъявлено.