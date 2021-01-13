МВД в среду, 13 января 2021 года, опубликовало видео допроса задержанного, подозреваемого в краже исторических ценностей из архивов академии РАН в Санкт-Петербурге. 23-летнего безработного жителя Выборгского района поймали накануне. Во время обысков у него дома правоохранители нашли все краденные артефакты. Сам молодой человек заявил, что понятия не имел о ценности этих вещей.- Конкретной цели (что делать с краденным, прим.ред.) не было. Либо, так как понравились, оставить себе, либо найти кому реализовать, - рассказал юноша полиции.Среди вещей, которые украл парень оказались 26 предметов археологических изысканий, стоимостьюоколо 5 миллионов рублей, а также восковой оттиск печати XII века - Грамоты архиепископа Зальцбургского Эберхарда I на основание госпиталя, которая хранилась в пластиковой коробке на реставрационном столе в здании на Биржевой линии Васильевского острова.Сейчас все ценности найдены. В скором времени их передадут обратно академии.