Власти Петербурга выкупили частный детский сад и сделали его обычным, городским. Благодаря этому в крупном, но обособленном жилом массиве «Рай в шалаше» появился общедоступный садик, которого местные родители ждали долгие годы.- «Детсад «Умка» - один из лучших в Петербурге. Теперь у него появилась еще одна площадка в новом микрорайоне Сестрорецка, - отметил губернатор Александр Беглов, побывавший в отремонтированном после выкупа здании.К слову, садик уже работает с осени 2020 года, но работы впереди хватает. В 2021 году будут отремонтированы цоколь и кровля здания на улице Николая Соколова, 19. А в 2022 году планируется благоустроить территорию, оборудовать прогулочные и спортивные площадки.Во время переоборудования была увеличена и вместимость помещений. Если в частный садик ходили 60 малышей, то теперь - 150.